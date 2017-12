Cod galben de caniculă în Dobrogea

Canicula se instalează aproape în toată ţara, iar Dobrogea nu va fi ferită de temperaturile ridicate. Atât Constanţa, cât şi alte 22 de judeţe din vestul, sudul şi centrul ţării sunt sub cod galben de caniculă, iar alte şase judeţe din sudul şi vestul României capătă intensitate portocalie. Meteorologii anunţă însă că temperaturile se vor menţine ridicate până mâine, urmând ca de miercuri să-şi facă simţită prezenţa ploile. La Constanţa, în primele două zile ale săptămânii, termometrele vor indica temperaturi chiar mai mari de 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În unele judeţe, valorile maxime vor ajunge la 36 - 37 de grade C, iar în altele chiar vor atinge 40 de grade C. Oamenii vor trebui să se ferească în această perioadă de razele puternice ale soarelui şi să nu iasă din casă în perioada amiezii, când disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.