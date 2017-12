Cod galben de ceață în București și zece județe

Capitala şi zone din zece judeţe din sudul şi centrul ţării, precum şi drumurile naţionale aferente şi autostrăzile A1 şi A2 sunt, în această seară, sub cod galben de ceaţă, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Atenţionările vizează municipiul Bucureşti, sudul judeţului Dâmboviţa, judeţele Ilfov, Teleorman, Călăraşi şi Giurgiu, arii extinse în judeţele Dolj şi Olt, inclusiv municipiile Craiova şi Slatina, arii relativ extinse în jumătatea sudică a judeţului Mehedinţi, local judeţul Braşov, drumurile naţionale şi europene, inclusiv municipiul Braşov, local judeţul Harghita şi judeţul Alba. Totodată, sunt sub cod galben de ceaţă drumurile naţionale şi europene aferente acestor zone şi autostrăzile A1 şi A2. Atenţionările sunt valabile până la ora 22.00 şi respectiv 23.00. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.