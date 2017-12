Cod galben de ceață în șase județe, în următoarele două ore

Administrația Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, două atenționări nowcasting Cod galben de ceață valabile în următoarele două ore în județele Ialomița, Călărași, Ilfov, Argeș, Vrancea și Galați. Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 7,30 — 10,00, în nordul județului Ialomița, sudul județului Călărași, vestul județului Ilfov și local în județul Argeș, dar și pe drumurile naționale și europene aferente și autostrada A2 se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m. De asemenea, până la ora 10,30, pe spații extinse în județele Vrancea și Galați, inclusiv drumurile naționale și europene se va semnala ceață cu vizibilitatea redusă sub 200 m, izolat sub 50 m.