Cod galben de ceață și polei în trei județe până la ora 11:00

Administrația Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață și depuneri de polei pentru județele Cluj, Ialomița și Galați, valabile până la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în zonele joase din județul Cluj, inclusiv în zona municipiilor Cluj-Napoca, Dej și Turda precum și drumurile naționale și europene aferente se va semnala ceață, care determină scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. De asemenea, între orele 8:00 și 11:00, în județele Ialomița și Galați, se vor semnala, local, ploi slabe sau burniță ce favorizează depunerea de polei. Până la ora 9:00, municipiul București se află sub Cod galben de ploi slabe sau burniță ce favorizează depunerea de polei, în timp ce, local, în județul Vâlcea, inclusiv zona municipiului Râmnicu Vâlcea și pe drumurile naționale și europene, vizibilitatea va fi scăzută, local, sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.