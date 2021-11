Cod galben de ceață la Constanța

Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă astăzi până la ora 9:00, în Județul Constanța.

Sunt afectate localitățile:

Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Mircea Vodă, Rasova, Peștera, Saligny, Seimeni;

Se semnalează: ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

De asemenea, Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române, informează că Traficul rutier se desfăşoară în condiţiile unui carosabil uscat cu vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, din cauza ceţii, în judeţele Harghita, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa, dar şi pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, pe tronsoanele kilometrice 10-64 (ceaţă, însă fără probleme de vizibilitate) şi 145-210 (vizibilitate redusă sub 150-200 de metri).

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto ca pe timp de ceaţă să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile.

Pe autostrăzi trebuie respectate şi alte reguli specifice, fiind interzisă oprirea pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă. În cazul unei probleme tehnice, şoferii sunt sfătuiţi să pornească luminile de avarie, să se echipeze cu vesta reflectorizantă, să scoată pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi să amplaseze triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.