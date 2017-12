Cod galben de ploi în 25 de judeţe din toată ţara

Judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi părţi din Argeş, Dâmboviţa şi Prahova vor fi sub cod galben de ploi de mâine la ora 23.00 până miercuri la ora 12.00, când codul se extinde în aproape toată ţara, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). În intervalul menţionat, instabilitatea atmosferică se va accentua în sud-vestul ţării şi în zona deluroasă şi montană din regiunile sudice, unde vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină. Cantităţile de apă vor cumula local 25 l/mp. De miercuri la prânz, codul galben de ploi însemnate şi instabilitate atmosferică se va extinde la 25 de judeţe din toată ţara, care vor fi afectate total sau parţial, până joi la ora 18.00. În intervalul menţionat, instabilitatea atmosferică se va manifesta în cea mai mare parte a ţării prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat căderi de grindină. În regiunile sudice şi sud-vestice, precum şi în zonele de deal şi de munte, ploile vor avea caracter torenţial şi se vor acumula cantităţi de apă de peste 25 - 30 l/mp şi izolat peste 50 - 60 l/mp. Judeţele vizate pe toată supafaţa de fenomenele semnalalte sunt cele din sudul ţării: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, incluzând Capitala, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău. De asemenea, vor fi sub avertizare şi Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş şi, parţial, Sibiu, Alba, Arad, Cluj, Bihor, Sălaj şi Maramureş. În Moldova, se vor afla sub averizare Suceava şi Vrancea şi arii extinse din Neamţ şi Bacău.