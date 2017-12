Cod galben nowcasting de ceață în 19 județe și București până la orele prânzului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, astăzi, atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile până la orele prânzului în județe din Moldova, Muntenia și Oltenia. Conform meteorologilor, până la ora 11:00, pe arii extinse din județele Mehedinți, Dolj și Olt (inclusiv municipiile în Dr. Tr. severin, Craiova și Slatina), local în județele Gorj și Vâlcea (inclusiv în municipiul Tg. Jiu), în Municipiul București și județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Călărași, Buzău și Brăila și jumătatea de sud a județelor Dâmbovița și Prahova, inclusiv pe drumurile naționale și europene aferente și porțiuni din autostrăzile A1, A2, A3, se va semnala ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. În județele din zona Olteniei sunt așteptate fenomene asociate, respectiv izolat burniță și depuneri de polei. De asemenea, până la ora 12:00, pe spații relativ extinse în județele Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați, inclusiv drumurile naționale și europene aferente, este prognozată ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.