Cod portocaliu de ploi şi vijelii în nouă judeţe

Judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi, parţial, Gorj, Vâlcea, Buzău şi Vrancea, vor fi de mâine după-amiază până joi, la ora 02.00, sub avertizare cod portocaliu, în aceste zone fiind anunţate ploi torenţiale, descărcări electrice, vânt puternic şi căderi de grindină. De asemenea, 24 de judeţe din aproape toată ţara vor fi sub avertizare cod galben, de mâine, ora 12.00, până joi, la ora 18.00. Avertizarea cod galben a fost emisă pentru Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Timiş, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Covasna, Bacău, Vaslui, Iaşi, Botoşani, Suceava şi Neamţ. Sub avertizare cod galben vor fi şi unele zone din judeţele Braşov, Cluj, Bihor, Buzău, Vrancea, Gorj şi Vâlcea.