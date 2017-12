Râul Cernovăţ din judeţul Caraş-Severin se află astăzi, până la ora 21.00, sub cod roşu de inundaţii, conform unei alte avertizări emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). "Ca urmare a precipitaţiilor cu caracter torenţial înregistrate în ultimele ore, estimate pe baza informaţiilor radar şi a precipitaţiilor prognozate pentru următoarele ore se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale cotelor de pericol pe râul Cernovăţ, afluent al Caraşului din judeţul Caraş-Severin", se arată în avertizare. Potrivit hidrologilor, în următoarele ore se pot produce astfel de fenomene şi pe alţi afluenţi ai Caraşului. INHGA a emis anterior o avertizare cod roşu valabilă, tot până la 21.00, în judeţul Timiş, pe râurile din bazinele Moraviţa şi Bârzava. Tot astăzi, mai multe râuri din judeţele Caraş-Severin şi Timiş se află sub cod portocaliu de inundaţii. Una dintre avertizări, valabilă până la ora 14.00, vizează râurile mici din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, bazinul inferior al Timişului, Bârzava şi Moraviţa din judeţul Timiş. Tot sub cod portocaliu se află, până la ora 15.00, râurile mici din bazinele hidrografice Caraş, Cerna şi bazinul superior al Timişului din judeţul Caraş-Severin, conform unei alte avertizări.