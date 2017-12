Cod roşu de viscol la Constanţa

Pentru prima oară după mulţi ani, Constanţa se află sub cod roşu de ninsoare şi viscol. Dată fiind intensitatea viscolului, s-a decretat şi stare de alertă. Ieri, între orele 15.00 şi 22.00, Constanţa şi alte cinci judeţe din ţară - Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi şi Tulcea - s-au aflat sub avertizare de cod roşu de viscol, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Potrivit directorului Centrului Regional de Meteorologie Dobrogea, Marius Coţofan, a fost pentru prima dată după instituirea codurilor, în 2006, când judeţul Constanţa s-a aflat în stare de alertă sub cod roşu de viscol. Mai mult, a declarat el, la noi, faţă de celelalte judeţe aflate în aceeaşi situaţie, intensificările meteorologice sunt mult mai intense.

CÂND SE EMITE CODUL ROŞU Cele şase judeţe au îndeplinit toate criteriile pentru declararea codului roşu şi a stării de alertă. „Pentru emiterea codului roşu este necesar ca stratul de zăpadă să fie de cel puţin 50 de centimetri, intensitatea zăpezii să fie de peste 10 - 15 centimetri pe oră, iar viteza vântului să depăşească 80 - 90 km pe oră. Chiar dacă stratul de zăpadă nu va fi de jumătate de metru, Constanţa întruneşte condiţia de cod roşu, întrucât viteza vântului depăşeşte 90 de km pe oră”, a explicat Coţofan. Dacă ieri, la Constanţa, la primele ore ale dimineţii ploua torenţial, treptat ploaia s-a transformat în lapoviţă şi apoi în ninsoare. În cele şapte ore de cod roşu, vântul a bătut cu rafale de peste 95 km pe oră, ninsorile au fost abundente, iar zăpada a fost puternic viscolită şi troienită, vizibilitatea fiind aproape zero. Potrivit meteorologilor, astăzi, la Constanţa, vremea va fi închisă şi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi acoperit şi izolat va mai ninge slab. Vântul va sufla moderat cu intensificări, viscolind şi spulberând zăpada, cu rafale de peste 60 - 70 km/h în primele ore. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 şi -6 grade C, iar cele minime între -15 şi -9 grade C. Începând de ieri noapte, de la ora 23.00, judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea şi Galaţi intră sub incidenţa codului portocaliu. De ieri, de la ora 15.00, şi până astăzi, la ora 10.00, Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Iaşi, Vaslui, Bacău şi Covasna s-au aflat sub avertizarea de cod galben. Potrivit meteorologilor, astăzi şi mâine vremea va deveni geroasă pe arii extinse în regiunile estice, sudice şi centrale, cu precădere dimineaţa şi noaptea.

PLOAIE DE GHEAŢĂ LA CONSTANŢA Potrivit directorului ANM, Ion Sandu, ieri, la Constanţa, a fost prezent un fenomen meteo foarte periculos: ploaia îngheţată. Invitat în studioul unui post tv, el a declarat că, din fericire, ploaia de gheaţă a durat foarte puţin şi nu a apucat să devină solidă la contactul cu solul. Luciul de gheaţă în care s-ar fi transformat ar fi putut provoca pagube materiale şi victime, a mai spus el. O astfel de furtună de zăpadă şi ploaie de gheaţă au lovit centrul şi nord-estul Statelor Unite şi Canada la finele anului trecut, când au murit cel puţin 27 de oameni.