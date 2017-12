Cod unic la medicamente în toate ţările UE

Toate ţările UE vor introduce un cod unic la medicamente, probabil din 2017, având ca scop eliminarea falsificării produselor farmaceutice, a spus vicepreşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Marius Tănasă. ”Medicamentele vor avea un cod unic şi, în urma scanării, se va identifica în farmacii dacă acea cutie de medicamente a mai fost sau nu vândută altundeva. Codul va fi unic şi sistemul va fi unic în toată UE. Altfel spus, în momentul în care tu ai copiat acel cod, automat când scanezi cutia îţi apare în farmacie că ea a mai fost vândută şi în altă parte şi ea trebuie oprită de la vânzare”, a explicat Tănasă, prezent la o masă rotundă cu tema ”Impactul Directivei Europene privind Medicamentele Falsificate”, organizată la sediul Ambasadei Marii Britanii. Potrivit lui, sistemul ar putea fi aplicat probabil din 2017, pentru că directiva europeană intrată în vigoare în 2013 are un termen de patru ani pentru implementare. ”Sistemul funcţionează deja în mai multe state cu titlu de pilot, cum ar fi, de exemplu, Belgia, Germania, Italia. Acolo funcţionează de vreo patru - cinci ani. Costurile per cutie vor fi destul de mici -câţiva cenţi în plus. Un cititor pentru farmacie nu va costa mai mult de 80 - 100 de euro”, a precizat vicepreşedintele ANM. El a mai spus că au fost patru - cinci cazuri de medicamente falsificate descoperite în România, însă în 2015 nu a fost înregistrat niciun caz. Potrivit acestuia, pătrunderea falsurilor în lanţul legal de distribuţie este destul de redusă. La nivelul Europei se estimează că medicamentele contrafăcute nu depăşesc 1 la sută din cele aflate pe piaţă. La rândul ei, Clara Popescu, vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor, a spus că introducerea acestui sistem este benefică pentru farmacii.