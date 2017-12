Codaşi la consumul de droguri

România se află printre ţările europene cu cei mai puţini consumatori de canabis, cocaină, ecstasy şi amfetamine, raportat la totalul populaţiei, potrivit raportului pe 2007 al Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT). Conform studiului, cele mai scăzute niveluri (sub 10%) ale prevalenţei consumului de canabis pe parcursul vieţii sunt raportate în România, Grecia, Cipru, Finlanda, Suedia şi Norvegia. Datele OEDT pentru anul 2007 indică cea mai ridicată peevalenţă pe parcursul vieţii în rândul elevilor de 15 şi 16 ani, în Republica Cehă (45%), în timp ce Estonia, Franţa, Olanda, Belgia Slovacia şi Regatul Unit al Marii Britanii raportează niveluri ale prevalenţei cuprinse între 26% şi 32%. \"În general, prevalenţa pe parcursul vieţii în rândul elevilor înregistrează diferenţe scăzute între sexe. Cea mai ridicată prevalenţă a consumului de canabis în ultima lună în rândul tinerilor de 15-16 ani din Europa este raportată de Spania (20%) şi de Republica Cehă (18%)\", potrivit raportului citat. România, alături de alte şase ţări - Grecia, Cipru, Malta, Finlanda, Suedia, şi Norvegia - au raportat o prevalenţă a consumului de canabis în decursul vieţii în general stabilă şi la niveluri scăzute. În rândul consumatorilor de droguri care încep tratamentul prima dată, consumul primar de canabis este raportat de 67% din cei cu vârste între 15 şi 19 ani şi de 78% din cei sub 15 ani. \"În general, 24% din consumatorii primari care încep tratamentul în ambulatoriu sunt consumatori ocazionali; 12% consumă canabis săptămânal sau mai rar; aproximativ 18% consumă drogul de 2-6 ori pe săptămână, iar 47% sunt consumatori zilnici, aceştia reprezentând cel mai problematic grup\", precizează studiul OEDT. Consumul de droguri prin injectare este unul dintre principalii factori determinanţi ai problemelor grave de sănătate publică în rândul consumatorilor de droguri, inclusiv HIV/SIDA, hepatita C şi supradoza, se mai arată în raportul OEDT. \"Un alt indicator al unei iniţieri mai recente a injectării îl reprezintă procentul consumatorilor tineri prin injectare (cu vârsta sub 25 de ani) constatat în eşantioane\", se arată în raport.