Codrin Ştefănescu îi dă peste nas Monicăi Macovei

Pedelista Monica Macovei susţine că funcţionarea sub control parlamentar a serviciilor de informaţii, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar fi o propunere care “încalcă separaţia puterilor în stat”. Secretarul Consiliului Naţional al PSD, Codrin Ştefănescu, îi transmite europarlamentarului PDL că în mod intenţionat se face că nu înţelege declaraţiile lui Victor Ponta referitoare la oportunitatea funcţionării, sub control parlamentar, a acestor instituţii. În opinia lui, afirmaţiile pedelistei au cu totul alt substrat: “Temerea europarlamentarului PDL este aceea că propria variantă, mincinoasă şi nerealistă, de reformator al justiţiei, pe care a prezentat-o în toţi aceşti ani organismelor şi oficialilor internaţionali, va fi demascată. Iar imaginea artificială pe care şi-a creat-o, de luptător fervent al anti-corupţiei din România, va fi efectiv distrusă. Şi asta pentru că politizarea programată şi subordonarea unor instituţii, precum Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DNA, ANI sau DIICOT, s-au făcut în timpul mandatului său de ministru al Justiţiei şi, ulterior, sub directa îndrumare a oamenilor numiţi de ea la conducerea acestora”.

NORMALITATEA SUPĂRĂ Codrin Ştefănescu este de părere că “democratizarea prin depolitizare a acestor instituţii, cerută de premier şi de neacceptat pentru Monica Macovei, va scoate la iveală adevăruri cutremurătoare despre abuzuri şi ilegalităţi promovate prin control politic. Iar cei din sistem, marginalizaţi de-a lungul timpului pentru că nu au dat curs acestor comenzi, vor avea extrem de multe de dezvăluit despre: fabricarea dosarelor la ordin, acuzaţiile false care au stat la baza acestora, ascultarea telefoanelor cu sau fără mandat, ţintele politice şi discreditarea persoanelor indezirabile fostului regim etc”. El îi atrage atenţia Monicăi Macovei că, “într-un stat democratic, este absolut normal ca Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, conform art. 61 din Constituţie, să controleze aceste instituţii, în mod transparent, atât în cazul folosirii bugetului alocat, cât şi în cazul diferitelor operaţiuni, tocmai pentru a nu mai putea fi folosite niciodată în bătălii politice\".