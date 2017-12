Codul de Bune Practici va ieftini alimentele cu pînă la 30%

Codul de Bune Practici, aprobat de parlamentari în 16 septembrie, elimină taxa de deschidere de magazin, care varia între 1.000 şi 15.000 de euro, precum şi altele, cum ar fi serviciul de vînzare garantată, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii. De asemenea, prin aplicarea Codului de Bune Practici va fi eliminată şi taxa de remodelare, taxă fixă care se solicită pentru modernizarea magazinelor existente, care varia între 1.000 şi 5.000 de euro. Aceasta este scoasă prin introducerea unui articol ce interzice taxele ce nu au legatură cu actul de comerţ. Serviciul de vînzare garantată, care reprezintă un procent din cifra de afaceri şi se solicită pentru garantarea vînzării produselor în reţeaua respectivă este, de asemenea, eliminat. Acesta putea reprezenta 0,5-0,75% din cifra de afaceri lunară. În plus este scos serviciul de gestionare a gamei, care putea fi de pînă la 2% din cifra de afaceri lunară. Taxa de listare furnizor, care putea ajunge pînă la 15.000 de euro potrivit Codului de Bune Practici, poate fi diminuată ca urmare a competiţiei reale între KA (reţea de logistică). “Se spune că preţurile vor creşte, că vor fi blocaje financiare, pierderi ale locurilor de muncă, aşa susţin marile reţele de magazine. Cred că nu e un abuz ceea ce am făcut şi nici un dezastru. Noi am urmărit o ţintă, ca preţurile în magazin să scadă, iar specialiştii spun că în cîteva luni vor putea să scadă pînă la 30%, în mod firesc nu cum spun domnii de la asociaţia acestor lanţuri de magazine, că din contră, vor creşte. Nu ştiu cum ar putea creşte”, a explicat Ilie Sîrbu. Reprezentanţii asociaţiilor profesionale estimează că legea va produce efecte în circa patru luni. “Primii care au avut o lege asemănătoare au fost francezii, după care noi ne-am şi influenţat-o pe a noastră. Curba a fost ciudată la ei, după apariţia legii, a fost imediat o uşoară creştere de preţ pe reţele de supermarketuri, urmată în patru luni de zile de o scădere a acestora şi de reapariţia micilor magazine care puteau să facă profit. Practic, legea şi-a făcut efectul în patru luni de zile, marile magazine şi-au revizuit cheltuielile şi preţurile au scăzut. Bănuiesc că acesta va fi şi intervalul în România”, a declarat preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii, Sorin Minea.