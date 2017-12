Codul de procedură civilă a fost finalizat

Purtătorul de cuvânt al Partidului Conservator (PC), deputatul Bogdan Ciucă, membru în comisia specială pentru Codul de procedură civilă, a anunţat, ieri, că lucrările pentru acest cod au fost încheiate în comisie, urmând ca săptămâna viitoare să fie dezbătut în plenul Parlamentului. „Este un cod destul de consistent. Am introdus în cod procedura executării silite, am introdus în cod, foarte amplu, procedura arbitrară pentru că suntem interesaţi să degrevăm instanţele de judecată de cauze care nu sunt litigioase şi care ar putea fi rezolvate în formula amiabilă sau formula arbitrajului. Cred că am făcut o treabă bună. S-a lucrat aşezat, fără parti-prix-uri politice. Săptămâna viitoare va intra probabil în plen şi am convingerea şi sper că va fi adoptat în această formă“, a declarat Ciucă. Despre Codul de procedură penală, Ciucă a spus că se află în dezbateri în comisie, „pe la articolul 200 din vreo 580 de articole“.