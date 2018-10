Codul de Procedură Penală, parţial neconstituţional

Curtea Constituţională a constatat, vineri, că nu mai puțin de 64 de dispoziţii din legea de modificare a Codului de Procedură Penală sunt neconstituţionale, în timp ce 31 de dispoziţii pentru care s-au ridicat obiecţii sunt constituţionale, potrivit unui comunicat de presă al CCR. Judecătorii CCR s-au pronunţat, vineri, pe trei obiecţii de neconstituţionalitate a legii de modificare a Codului de Procedură penală, obiecţii formulate de ÎCCJ, PNL-USR şi Preşedintele României. „Având în vedere obiectul celor trei sesizări, Curtea a dispus conexarea acestora”, potrivit comunicatului CCR.

Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea Constituţională, „cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia şi a constatat” că un număr total de 64 de dispoziţii din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară sunt neconstituţionale. CCR a mai constatat că, în raport cu criticile formulate, sunt constituţionale 31 de dispoziţii din legea pentru modificarea Codului de Procedură Penală, reiese din comunicatul de presă al Curţii. „Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, prim-ministrului şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, potrivit comunicatului de presă. Pe 18 iunie, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege de modificare a Codului de procedură penală. „Sesizările ICCJ, PNL-USR şi Preşedinţie au fost conexate. Cu unanimitate de voturi am admis obiecţia de neconstituţionalitate pentru unele articole şi tot cu cu unanimitate de voturi am respins alte sesizări cu privire la alte articole”, au declarat anterior surse juridice.

Pe 10 iulie, preşedintele Klaus Iohannis, i-a transmis o scrisoare preşedintelui Curţii Constituţionale a României, Valer Dorneanu, împreună cu sesizarea de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, prin care solicită ca termenul de dezbatere a sesizării să fie astfel stabilit încât opinia Comisiei de la Veneţia să poată fi valorificată, potrivit unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale. „Atât forma adoptată de Senat, cât şi forma adoptată de Camera Deputaţilor diferă de scopul iniţial al legii. Dacă, potrivit expunerii de motive, scopul iniţiatorilor era precis determinat şi limitat la punerea în acord a Codului de procedură penală cu un număr de 18 decizii ale Curţii Constituţionale sau cu prevederile celor două directive europene, expunerea de motive menţionează necesitatea intervenţiei asupra unui număr de 35 de articole din Codul de procedură penală, forma adoptată de Camera decizională intervine asupra a 199 de articole din Codul de procedură penală” se arată în sesizarea trimisă de Klaus Iohannis lui Valer Dorneanu.