Codul Fiscal, din nou modificat

Codul Fiscal a fost modificat ieri de Guvern, principalele schimbări fiind lărgirea bazei de impozitare şi eliminarea unor facilităţi de care beneficiau persoanele cu venituri mai mari de cinci salarii medii brute pe economie. Potrivit noilor prevederi, persoanele cu venituri mai mari de cinci salarii medii brute pe economie nu vor mai fi scutite de la plata contribuţiilor de asigurări sociale. Premierul Tăriceanu a declarat că nu a fost majorat niciun impozit şi nici nu au fost introduse alte taxe în Codul Fiscal. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată (TVA), modificările aduse prin actul normativ au în vedere transpunerea în legislaţia naţională a directivelor europene în domeniu. De asemenea, s-a decis eliminarea măsurilor de simplificare în domeniul TVA pentru lucrările de construcţii-montaj şi livrarea de clădiri, părţi de clădiri şi terenuri. Potrivit estimărilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, măsura va aduce un plus în cash-flow-ul veniturilor bugetare de 2,49 miliarde de lei în 2008, 2,75 miliarde lei în 2009, 3,04 miliarde lei în 2010, 3,34 miliarde lei în 2011, se arată într-un comunicat al Guvernului. O altă modificare constă în prelungirea pînă la 31 decembrie 2011 a perioadei de aplicare a sistemului de plată în vamă a TVA aferentă importurilor de bunuri din state terţe, aplicabil de la 15 aprilie 2007. Codul Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie prevedea eliminarea acestei obligativităţi, dar, la finele lunii martie, Guvernul a decis reintroducerea pe o perioadă determinată, de la 15 aprilie pînă la finele anului 2008, a sistemului de plată în vamă a TVA aferentă importurilor din statele din afara UE, în condiţiile reducerii substanţiale a încasărilor bugetare. Includerea în categoria veniturilor impozabile ale persoanelor fizice a sumelor realizate sub forma cîştigurilor la jocurile de noroc, nefiscalizate în prezent, este o altă prevedere a Codului Fiscal aprobat ieri de Guvern. Totodată, plafonul lunar privind venitul neimpozabil din pensii va fi majorat anul viitor la 1.000 de lei, de la 900 de lei în prezent. Guvernul a mai decis amînarea, pînă în 2009, a aplicării impozitului de 2% pentru veniturile obţinute din produsele agricole vîndute la centrele specializate. Prin actul normativ adoptat de Guvern s-a stabilit amînarea cu doi ani, pînă în 2010, a momentului introducerii pentru toate societăţile a sistemului de plăţi anticipate efectuate trimestrial în contul impozitului pe profit anual. Sistemul este utilizat de bănci de la începutul acestui an, instituţiile de credit avînd posibilitatea să realizeze plăţi trimestriale anticipate în contul impozitului pe profit, reprezentînd 25% din impozitul anticipat pentru tot anul, determinat pe baza impozitului din anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie. Noile prevederi ale Codului Fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.