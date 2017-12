Codul Fiscal, nemodificat!

Codul fiscal a scăpat nemodificat pentru prima oară după cinci ani de schimbări continue, pentru că minţile finanţiştilor din ministerul de resort nu au mai găsit nimic de modificat! Să fie oare atît de perfect şi pe înţelesul tuturor Codul Fiscal? Ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, se îmbată cu apă rece în acest sens şi declară că \"este pentru prima dată în istoria ultimilor ani în care am decis să nu modificăm Codul Fiscal. Este un semn că am ajuns la o armonizare legislativă”. Mai mult, Vosganian se încăpăţînează să creadă că \"de la modificarea Codului Fiscal din 2004 am avut stabilitate fiscală, iar în ciuda reproşurilor, stabilitatea fiscală este o formă evoluată de strategie fiscală\". Reamintim că prima publicare a Codul Fiscal a avut loc în anul 2003, cu aplicare în 2004, după care a fost modificat prin peste 30 de acte normative, dintre care cel puţin patru au fost majore. Codul Fiscal a fost creat pentru a ţine la un loc întreaga legislaţie referitoare la taxele şi impozitele pe care contribuabilii le au de plătit Fiscului. Tragic este însă că scopul iniţial al Codului s-a pierdut între zecile de modificări operate, legislaţia fiscală fiind din ce în ce mai greu de urmărit, mai ales de către companii, din cauza lipsei de claritate în legislaţia fiscală. De-a lungul timpului, modificările operate la Codul Fiscal intrau în vigoare, iar imediat neclarităţile şi interpretările diferite făceau necesare norme de aplicare tot mai precise. Între timp însă, reprezentanţii mediului de afaceri reclamau ambiguităţile din legea fiscalităţii. Fostul ministru de Finanţe, Mihai Tănăsescu, cel care a \"reinventat\" Codul Fiscal în 2003 a declarat, la acea vreme, că era nevoie de adoptarea Codului Fiscal, “pentru că trecuseră 62 de ani de la ultima lege de acest fel\". El a precizat că o astfel de lege a fiscalităţii a mai existat, înaintea anului 2003, doar în perioada interbelică. \"Codul Fiscal l-am gîndit ca o metodă de a simplifica sistemul de taxe şi impozite. De exemplu, în 2003, existau 147 de acte normative care reglementau TVA. Toate acestea au fost eliminate după includerea lor în Codul Fiscal\", îşi aminteşte Tănăsescu. Rămîne încă în vigoare problema parafiscalităţii (taxe la nivelul ministerelor şi al altor instituţii publice) şi a inventarierii anevoioase a celor peste 400 de impozite şi taxe existente la ora actuală în România.