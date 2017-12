Codul lui Da Vinci, desluşit?!

Un artist susţine că a reuşit să elucideze misterul în care este învăluită de aproape 500 de ani cunoscuta operă de artă Mona Lisa. Ron Piccirillo a făcut ultima descoperire în ancheta sa artistică asupra pictorului Leonardo Da Vinci. Acesta susţine că în tabloul Mona Lisa, cunoscut şi sub numele de Gioconda, se pot vedea capete de animale. Ron Piccirillo susţine că în fundalul tabloului se pot vede un cap de leu, o maimuţă şi un bivol plutind în jurul capului personajului central, iar un crocodil şi un şarpe se întrezăresc pe partea stangă a corpului Giocondei. Ron Piccirillo a declarat că descoperirea a fost posibilă datorită maestrului Leonardo da Vinci, care a lăsat scrise o parte dintre tehnicile de pictură în jurnalele sale.

Cel mai probabil, noua teorie va da naştere unor serii de controverse printre criticii de artă, care au venit de-a lungul timpului cu diferite ipoteze despre zâmbetul enigmatic al Mona Lisei. Ron Piccirillo susţine că a găsit imagini similare ascunse şi în tablouri ale altor pictori din Renaştere, precum Tiţian şi Rafael. Pictorul a observat imaginile în momentul în care a întors tabloul la 45 de grade înspre stânga. “În momentul în care am observat bivolul mi-am zis: O Doamne!. Pe urmă am realizat că eu chiar descoperisem ceva important. Pur şi simplu, nu puteam să cred ce am în faţa ochilor. Am realizat că asta este ceea ce căutam”, a povestit acesta. Ron Piccirillo susţine că a descoperit crocodilul şi şarpele urmând întocmai instrucţiunile din jurnalul lui Leonardo DaVinci: “Este uimtor pentru că toată lumea credea că DaVinci nu a scris nimic despre Mona Lisa, dar se pare că a scris”.

Leonardo DaVinci a început tabloul în anul 1503, iar în momentul de faţă acesta se află expus în Muzeul Luvru din Paris. Opera este protejată de o sticlă incasabilă, după ce tabloul a suferit daune serioase în urma unui atentat cu o soluţie acidă, iar câteva luni mai târziu un vizitator a aruncat în el o piatră.