Codul Rutier nu afectează elevii grupurilor şcolare auto

Modificările aduse Codului Rutier, potrivit cărora permisul pentru categoria C poate fi eliberat numai candidaţilor care au peste 21 de ani, nu vor afecta elevii grupurilor şcolare auto, care susţin examenul pentru permis la 18 ani. Potrivit directorului Grupului Şcolar „Aurel Perşu” din Târgu Mureş, Florin Oproiescu, conducerea Ministerului de Interne a acceptat propunerea managerilor unităţilor de învăţământ de profil din ţară, potrivit căreia elevii grupurilor şcolare auto să poată da examen pentru permisul de conducere pentru categoria C la 18 ani şi să conducă, până la 21 de ani, camioane de tonaj mic (sub trei tone). Ei vor putea conduce camioane de mare tonaj după ce împlinesc 21 de ani. „Propunerile au fost stabilite în urma unei şedinţe la care au participat directori din întreaga ţară şi apoi au fost transmise Parlamentului. Elevii noştri urmează ore de conducere pentru categoriile B, C şi E, care fac parte din planul de învăţământ. Este normal ca examenul să fie susţinut pentru toate aceste trei categorii, mai ales dacă luăm în calcul faptul că dosarul pentru permis expiră la un an de la întocmire”, a spus, la rândul său, directorul Grupului Şcolar „Dimitrie Leonida” din Constanţa, prof. Hariclia Popescu. Ea a explicat că nu-i poţi cere unui elev care a absolvit cursuri de specialitate ca în momentul în care împlineşte 21 de ani să facă din nou şcoala de şoferi pentru a da separat examen pentru categoria C. În prezent, la „Dimitrie Leonida” sunt 100 de elevi înscrişi în cadrul celor două specializări: mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto. Pentru ambele specializări, elevii urmează, pe lângă orele de profil, şi ore specifice unei şcoli de şoferi (conducere, legislaţie, prim ajutor etc.), pentru trei categorii: B, C şi E. Astfel, la finalizarea cursurilor, pe lângă meseria de bază, absolvenţii au şi carnet de conducere, ceea ce le dă posibilitatea de-a se angaja ca şoferi profesionişti.