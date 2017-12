Codurile juridice intră în dezbaterea parlamentarilor

Fostul preşedinte al Comisiei juridice din Senat, Norica Nicolai, a declarat, ieri, că liberalii vor ataca la Curtea Constituţională a României (CCR) codurile juridice dacă vor fi adoptate de Parlament în actuala formă, anunţînd că, în cazul asumării răspunderii, PNL va iniţia o moţiune de cenzură. În acest context, vicepreşedintele liberal a susţinut că asumarea răspunderii pe legislaţia Justiţiei „este o greşeală” făcută şi de liberali în 2005: “Asumarea răspunderii pe care am făcut-o şi noi cînd am asumat pe cale de răspundere legislaţia de reformă a Justiţiei promovată de d-na Macovei, care e începutul haosului din Justiţie”. În plus, liderul PNL a precizat că cele patru coduri “trebuie dezbătute public”, mai ales că există ţări europene care şi-au adoptat aceste coduri în ani buni. La rîndul său, vicepreşedintele Comisiei juridice din Cameră, Florin Iordache, a declarat, ieri, că deputaţii PSD-PC au identificat inadvertenţe şi deficienţe în proiectele codurilor juridice depuse la Parlament, pe care le vor amenda în faţa iniţiatorilor şi în cadrul dezbaterilor. El a precizat că prima dintre aceste inadvertenţe rezidă în faptul că, în cadrul Codului Penal, a fost constată reducerea pedepselor grave, ceea ce nu ar putea aduce, în opinia social-democraţilor şi conservatorilor, o modernizare a acestui cod, aşa cum au informat iniţiatorii. Iordache a mai adus în discuţie faptul că o serie de infracţiuni cum sînt cele de incest sau prostituţie au fost dezincriminate şi a precizat că, prin amendamentele depuse la nivelul comisiei, deputaţii PSD-PC şi-au exprimat opinia că astfel de dezincriminări nu trebuie acceptate. El a mai arătat că în Codul Penal nu a fost definită infracţiunea de înaltă trădare, iar PSD-PC consideră că aceasta trebuia precizată, întrucît există în Constituţie. Iordache a mai arătat că în Codul Penal nu se regăseşte infracţiunea de răspîndire de informaţii care aduc atingere siguranţei naţionale, el arătînd că o astfel de infracţiune a existat în Codul Penal şi a fost abrogată de Monica Macovei în 2005. El a adăugat că în Codul Penal trebuie definită şi infracţiunea de cămătărie. Deputatul PC Sergiu Andon a apreciat, ieri, că trebuie respectate procedurile constituţionale la adoptarea Codurilor civil, penal, de procedură civilă şi de procedură penală, arătînd că cele patru coduri au venit la Parlament cu o “nepermisă întîrziere”, iar acum se cere aprobarea lor rapidă. Andon a avertizat că există pericolul ca aceste coduri să fie contestate la Curtea Constituţională, de justiţiabili, dacă nu de parlamentari, în cazul în care vor fi încălcate procedurile de adoptare a lor. Proiectele celor patru coduri juridice - Codul Penal, Codul Civil, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă - au fost adoptate de Guvern şi au fost depuse la Parlament, urmînd să intre, de astăzi, în dezbaterea unei comisii parlamentare speciale.