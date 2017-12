Codurile penale, modificate cu acordul Ministerului Public

Ministerul Public a anunţat, miercuri, că apreciază propunerile făcute de Ministerul Justiţiei proiectului de lege privind Codul Penal şi Codul de Procedură Penală ca fiind oportune şi în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. "În urma analizei și studiului proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, precum și pentru completarea articolului 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Ministerul Public apreciază propunerile făcute de Ministerul Justiției ca fiind oportune și în acord cu deciziile Curții Constituționale. Astfel, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat un punct de vedere ce conţine observaţii preponderent de tehnică legislativă. Ministerul Public își exprimă convingerea că forma promovată de către autorul propunerii de act normativ va fi agreată și de către ceilalți actori implicați ulterior în procesul de legiferare", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Public.

Ministrul Justiţiei anunţase, săptămâna trecută, că a elaborat proiectul de lege privind Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, urmând ca acesta să intre în procedură parlamentară. "Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală pentru punerea în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Modificările la cele două coduri vizează strict, aşa cum am mai declarat, punerea de acord a codurilor cu deciziile Curţii Constituţionale, nimic mai mult, nimic mai puţin. Am făcut modificările pentru punerea în acord atât cu deciziile de admitere pur şi simplu şi sunt şi cele interpretative", a declarat ministrul Justiţiei, într-o conferinţă de presă.

Potrivit proiectului de modificare a codurilor penale, pentru abuz în serviciu nu a fost impus un prag de la care infracţiunea să poată fi cercetată. Astfel, abuzul constituie fapta funcţionarului care nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea unei legi, a unei ordonanţe sau a unei OUG.

Potrivit documentului intrat în posesia Mediafax, abuzul în serviciu este fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea unei legi, a unei Ordonanţe a Guvernului sau a unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Pedeapsa pentru infracţiune este cuprinsă între 2 şi 7 ani de închisoare şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică. În ceea ce priveşte conflictul de interese, acesta este definit, potrivit documentului, ca fiind fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei deczii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II, inclusiv, ori pentru o altă persoană cu care, în ultimii cinci ani, s-a aflat în raporturi de muncă ori specifice raporturilor dintre profesionişti. Pedeapsa ar ajunge până la cinci ani de închisoare.

În proiect se prevede că în aplicarea legii penale mai favorabile nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive. Modificări au fost aduse şi în ceea ce priveşte confiscarea specială. Instanţa va avea în vedere bunurile dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la trimiterea în judecată. De asemenea, proiectul prevede o raportare la veniturile legale ale persoanei. Confiscarea extinsă se poate dispune doar asupra bunurilor dobândite începând cu data de 22 aprilie 2012, inclusiv, mai arată documentul.

În privinţa măsurilor asigurătorii, potrivit proiectului de lege, procurorul are obligaţia de a lua aceste măsuri pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor ce pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse.