Cofondatorul Woodstock caută finanţare pentru a 40-a aniversare a festivalului

Michael Lang, cofondatorul celebrului festival de la Woodstock, a declarat că se află în căutarea surselor de finanţare pentru organizarea în această vară a unui concert extraordinar, care să celebreze 40 de ani de la acest eveniment muzical intrat în legendă. Michael Lang a declarat că îşi doreşte ca această ediţie a festivalului să fie cu intrare liberă şi ecologică. De asemenea, acesta a spus că este posibil ca ediţia aniversară a evenimentului să aibă loc în New York. O serie de trupe legendare, care au cîntat şi pe scena festivalului de la Woodstock, au acceptat să participe la acest eveniment: The Who, Santana, Crosby, Still & Nash, Joe Cocker. Alături de ei vor concerta nume precum Steve Earle, Ben Harper, Red Hot Chili Peppers şi Dave Matthews.

Prima ediţie a festivalului de la Woodstock a avut loc în New York, în 1969 şi a reprezentat un punct de referinţă în carierele multor muzicieni, precum Jimi Hendrix şi The Who. De atunci, organizatorii au pus la cale mai multe concerte aniversare, cel mai recent avînd loc în 1999. Woodstock 1999 a degenerat în acte de violenţă în timpul concertelor susţinute de trupele Limp Bizkit şi Red Hot Chili Peppers. Forţele speciale din New York şi poliţia locală au fost obligate să intervină pentru a calma spiritele. Autorităţile au confirmat după cîteva zile că în timpul acestor manifestări violente, patru persoane au fost violate. Prezent la South By Southwest Festival, Michael Lang a declarat că el nu consideră că reputaţia festivalului de la Woodstock a avut de suferit de pe urma concertului din 1999: ”Cînd oamenii vorbesc despre Woodstock, ei nu se gîndesc la concertele aniversare din \'94 sau din \'99. Ei se gîndesc la concertele din \'69”. Organizatorii au declarat, totodată, că doresc ca un alt concert aniversar, în paralel cu cel de la Woodstock, să aibă loc în Germania, pe aeroportul Tempelhof din Berlin.