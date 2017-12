Coincidenţă? Şeful Comisiei SRI şi preşedintele executiv PSD, la DNA

Poate fi doar o coincidenţă, deşi este greu de crezut după înregistrările apărute în spaţiul public (şi a căror autenticitate va fi verificată rapid – n.r.) în care procurorul şef al DNA, Laura Kovesi, le cere procurorilor să „iasă cu dosare” şi că este de neacceptat faptul că nu sunt mai mulţi inculpaţi importanţi. Nu ştim încă cu exactitate cum stau lucrurile, însă cert este faptul că, imediat după apariţia înregistrărilor, Nicolae Bădălău, preşedintele executiv al PSD, şi Adrian Ţuţuianu, preşedintele Comsiei de Control SRI, au ajuns luni dimineaţă la DNA! „Am fost citat să dau informaţii într-o anume speţă, în calitate de martor. Nu sunt eu principalul actor, este o cercetare in rem în care am calitatea de martor",a declarat Bădălau. Şi fiul său a fost citat de procurori. La momentul trasmiterii ştirii, procurorii nu au furnizat informaţii despre ancheta în care a fost audiat Bădălău.

Ulterior audierii lui Nicolae Bădălău, la sediul DNA a ajuns un alt social-democrat, Adrian Ţuţuianu, care este şi şeful Comisiei parlamentare SRI. Nici despre prezenţa acestuia nu sunt informaţii furnizate de procurori. "Am fost citat într-un dosar care priveşte fapte ale altora. Am spus ce am avut de spus într-o declaraţie de o pagină jumătate, nu ştiu cine este vizat. Formularea generică pe citaţie este martor într-un dosar cu fapte de corupţie. Săptămâna trecută, marţi, m-au citat. Este vorba despre o lucrare publică pe un drum naţional din judeţul Dâmboviţa. Se ştie beneficiarul dar nu cred că e cazul să vă dau eu aceste date",a declarat Adrian Ţuţuianu după audiere.

Trebuie să menţionăm că procurorul şef al DNA ar fi trebuit să se prezinte mâine la Comisia SRI în dosarul alegerilor din 2009, după ce a sfidat autorităţile timp de mai multe săptămâni. La fel de straniu este şi faptul că toate aceste vizite la DNA şi înregistrările apar în săptămâna în care moţiunea depusă de PSD va decide viitorul politic al României.

