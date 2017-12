Colțul Troll-ul - Patetismele noi ale „împăratului“ Vlasov

Când toți banii din lume, pe care nu i-ai pierdut încă la cazino și pe care nu i-ai furat ca să îți alimentezi Rolls-Royce-ul, nu te mai scapă de pușcărie și când arestul la palatul din dotare aproape că te-a înnebunit, singura soluție care îți rămâne este milogeala. La asta a apelat fostul șef al Camerei de Comerț și Industrie a României Mihail Vlasov. El a rugat-o pe judecătoarea Curții de Apel București să îl achite în dosarul în care este acuzat de trafic de influență, precizând că, dacă va fi condamnat, ea va trăi cu conștiința încărcată toată viața. Ha ha! „Vă cer să mă achitaţi. Şi eu am fost judecător, a fost prima mea dragoste, şi am trăit fără să am conştiinţa încărcată, pentru că nu am condamnat un om nevinovat, deşi mi s-a cerut asta. Am plătit pentru acea decizie cu doi ani de închisoare, dar ulterior s-a dovedit că acea faptă nici măcar nu exista“, a spus Vlasov în pledoaria finală susținută în fața instanței. O mică notă - același Vlasov a recunoscut faptele de care este acuzat de procurori şi a solicitat instanţei să fie judecat în procedură simplificată, astfel încât să-i fie redusă pedeapsa, însă Curtea de Apel Bucureşti a decis, la 21 octombrie 2014, să-i respingă cererea. Și tot același „crai“ a cerut instanței, în iulie, să nu mai execute arestul în Iaşi, acolo unde îşi are domiciliul, ci în București, la locuința uneia dintre fiicele sale, solicitarea fiind respinsă de judecători ca nefondată. Tot atunci, Curtea i-a atras atenţia lui Vlasov să aibă o atitudine civilizată în instanţă. Omul care încearcă acum să lovească justiția la sentiment puncta, în vară, că procurorii spun numai imbecilităţi. Că-i adevărat sau nu, asta e o altă discuție. Cert este că n-au memoria scurtă, așa că șansele lui Vlasov de-a scăpa sunt invers proporționale cu averea sa.