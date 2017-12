Colțul Troll-ului - Abecedarul, drog de categorie... maro

În beciul gândirii Ministerului Educației s-a născut soluția ideală împotriva tentației ciutănimii de a fuma sau de a se droga. Probabil ați văzut deja dialogurile din manualele oferite elevilor în acest an școlar. Cel cu lama („Maria are o lamă nouă / Maria, aruncă lama! Nu, Ileana, este lama mea! / Maria are acum o rană mare“) pare că vrea să stopeze fenomenul emo. Când puștii vor crește mari și vor da depresia și anxietatea socială peste ei, nu vor mai încerca să se sinucidă, de teama rănii mari. Asta a fost probabil logica automatului orwellian care scrie manualele din România. Dar se vede că robotul nu știe cum merg lucrurile în viața reală. În general, cei care vor să-și ia adio de la lumea crudă cu lama au șanse mari să eșueze. Cu frica de rana mare întipărită în cortex, vor încerca metode alternative - aruncatul de pe bloc, înecul, adormitul pe șinele de tren sau saltul în fața tirurilor de pe variantă. Bun așa. Trecem la al doilea dialog de geniu din Abecedar, cel cu melcul. Aici, și cred că nu sunt singurul, mi s-a blocat mintea. Am simțit cum neuronii fug ca iepurii și se dau singuri cu capul de medula oblogită. Și lichidul cefalorahitic a suferit o metamorfoză bizară, întărindu-se și devenind lemn. „Ilie, eu am un melc maro. Melcul e mic. Mariane, el are coarne!!!“. Shutdown. Adică, vorba unui prieten, cine mai are nevoie de droguri când îți dau astfel de tâmpenii la școală? Dialogul pare să fi fost scris de un fan al trupei Jefferson Airplane (Nebunul alb vorbește invers, omida care fumează etc.), în timp ce fuma un joint umplut cu metamfetamină mixată cu heroină și făcută șnițel cu făină din cocaină tratată cu hașiș crescut în pământ fertilizat cu ecstasy. Plus niște votcă. La final, o cugetare - de ce nu mai are Ana mere?