Colțul Troll-ului - Ana nu mai are mere, e analfabetă

Dincolo de infrastructură, PIB pe cap de locuitor, deficit sustenabil și un cont curent prin care să nu bată vântul, România ar mai avea nevoie și de un IQ mediu ceva mai ridicat, dacă vrea să nu se facă de râs în zona euro. „Nu poți adera la zona euro cu oameni care nu înțeleg ce citesc. Educația ar trebui să fie prioritară“, spune economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea. El are și trei propuneri, care vizează înlocuirea sistemului de meditații private cu unele publice, rezervarea unui număr de locuri în universități pentru tineri din mediul rural și, nu în ultimul rând, un învățământ superior la care să participe cu prioritate studenții, nu unul la care se vine după jobul de seară, dacă se vine - „Acesta e sistemul american, să fie primit acolo la ei, la noi este inadmisibil. Așa calitate, așa studenți, așa învățământ, așa educație“. Lazea este de părere că există și soluții pentru cei care nu se pot întreține în facultate - fie credite speciale, fie un sistem similar celui din Marea Britanie, în care tinerii fac un an de facultate, apoi întrerup studiile și muncesc un an, după care revin la școală: „Există soluții! Dar ce se întâmplă acum este scandalos. După școală, diploma nu valorează nimic și nu încălzește pe nimeni“. Și dacă nu vi se pare gravă situația, să reamintim rezultatele testelor PISA, care se fac o dată la trei ani în 60 de țări, la nivelul liceenilor de 16 - 17 ani. Pentru România, cele mai recente rezultate ale generației „Dezastru la BAC“ sunt horror - locul 45 la matematică, 49 la științe și 50 (!!!) la citire. „Locul 50 la citire este dramatic. Înseamnă că oamenii nu știu să lucreze cu informația care li se dă. Citesc o frază și nu știu ce să facă. Pur și simplu nu poți să intri în zona euro cu oameni care sunt pe locul 50 la citire“, conchide Lazea. La final, traducem întregul material pentru cei care nu știu să citească - L. Gata.