Colțul Troll-ului - Au venit prahovenii. Salvați-vă!

După câteva ore de condus estival, am ajuns o concluzie - toți aiuriții care pică examenul pentru carnetul de șofer în Constanța ar putea deveni instructori autorizați „magna cum laude“ în Prahova, Vrancea sau Mehedinți. Acolo, standardele sunt... de fapt, nu există standarde. Oamenii n-au nicio treabă cu fundamentele condusului pe drum public - ține-ți banda, aprinde luminile noaptea, nu intra pe contrasens etc. Nu mai vorbim de lucruri de finețe, precum trecutul corect prin sensul giratoriu sau semnalizarea la schimbarea benzilor. Astea nu există pentru ei. De vreo trei sau patru ori a trebuit să frânez în giratoriu, pentru a-i permite unui prahovean să treacă, în timp ce îmi arăta degetul mijlociu și urla pe geam: „Boule, dă prioritate de dreapta!“. Nu mai zic de cei care trec drept prin giratorii sau de cei care vor să treacă PRIN tine pe banda de lângă. E plină stațiunea Mamaia de ei și măcar de-ar rămâne acolo, pe drumul ăla drept cu șase benzi... dar nu, oamenii vin în oraș, să vadă și ochiul lor mall-ul. Of. Bine că nu mai e mult până la toamnă.