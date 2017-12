Colțul Troll-ului - Crimă în penthouse

Copiii sunt niște cretini nerecunoscători. Dacă le servești austeritate a la FMI, or să te urască și or să te înjure. Dacă le faci toate poftele și îi trimiți la Princeton, unde educația se vinde la 50.000 dolari/an, or să te urască și mai tare și, pentru că nu le-ai cumpărat Veyron la aniversarea a 12 ani de la majorat, or să te împuște în cap. Nu râdeți. I s-a întâmplat asta chiar ieri milionarului american Thomas Gilbert, fondatorul fondului de hedging Wainscott Capital, evaluat la 200 milioane dolari. Omul își bea ceaiul în liniște, în penthouse-ul său luxos din Manhattan, pentru care plătea o chirie modică de 6.000 dolari/lună. De ceva ani strângea cureaua. Vânduse proprietatea de 10.000 metri pătrați din Hamptons, pentru 10 milioane dolari, și, la 70 de ani, se dedicase businessului. Între timp, beizadeaua de 30 de ani o ardea „social“ la Princeton, apropiații săi notând că habar n-au cu ce se ocupa. Practic, în afară de a cheltui banii munciți de tac-su și de a-și face prezența pe la toate petrecerile high-life, juniorul Gilbert făcea umbră pământului. Probabil sentimentul ăsta de inutilitate și faptul că seniorul Gilbert îi redusese alocația financiară lunară l-au determinat pe ăl mic să își împuște mortal tatăl și să fugă un pic de poliție prin New York. În concluzie - când copilul face o „rebeliune“ și se tatuează, să fiți recunoscători că măcar sunteți în viață.