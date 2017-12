Colțul Troll-ului - Cum să fii patriot hipster

Când vine vorba de patriotism, sunt de aceeași părere cu George Carlin, care spune că a fi mândru că ești român, american sau ciuciunghez este la fel de stupid ca a fi mândru că ești înalt, brunet sau dreptaci. Poți fi cel mult încântat (sau nu) că te-ai născut în spațiul carpato-danubiano-pontic și că, de bine, de rău, prima limbă pe care ai învățat-o este una dintre cele mai complicate din lume. Nu că o s-o învețe vreodată prea multă lume, dar e o chestie. Poți fi mândru însă de ce fac sau nu fac românii. Iar dacă nu ești sigur, mizează mai întâi pe lucruri garantat cool, de care e mândră toată lumea, gen Simona Halep, generația de aur care aproape a câștigat un campionat mondial de fotbal, tripleta de aur a advertisingului românesc Hagi - Năstase - Comăneci sau tradiționalul mic (trecând peste toate grătarele cu manele din fața blocului, micul e chiar gustos, nu-i așa?). Dacă vrei, totuși, să fii un patriot hipster, alege chestii mai obscure, de care nu dai toată ziua la televizor sau pe Facebook. Fii mândru că Dacia cumpărată de Renault face valuri în piețele europene, că la Măgurele se face laser, că unul dintre cei mai șmecheri antiviruși din lume e 100% românesc sau că medicii care nu au fugit încă din țară fac aproape săptămânal câte o intervenție în premieră mondială. Aș scrie în continuare și multele motive pentru care nu prea merită să stai în România (spitale, maidanezi, șpagă, jmekerie, ipocrizie, infrastructură lipsă, zăpadă, inundații etc, etc și etc), dar sunt sigur că le știți pe dinafară. Și oricum, se vor găsi unii care să le pună la comentarii, alături de urări de „bine“. La mulți ani!