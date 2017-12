Colțul Troll-ului - Cum să furi și să fii recompensat pentru asta

Gânduri bune de început de an. Dacă vreți să nu vă pierdeți job-ul peste noapte, mergeți în Franța sau în Italia, unde legislația este atât de pro-oameni încât e greu să fii dat afară chiar și dacă îți omori toți colegii cu o armă automată. Nu încercați același lucru în America, unde angajații pot fi concediați, în general, din orice motiv, fără notificare. Totuși, trebuie să priviți și jumătatea plină a paharului american. Și un angajat poate veni în birou la șef să anunțe, ca-n filme, că demisionează! În practică, se acordă un preaviz de două săptămâni, deși această obligație nu este prevăzută în lege. În Italia, însă, lucrurile sunt de-a dreptul absurde. Spre exemplu, dacă o femeie a fost căsătorită pentru mai puțin de un an, ea nu poate fi concediată decât pentru abateri grave, precum furt sau violență. Chiar și în astfel de cazuri, concedierea se realizează cu dificultate. Andrea Huggard-Caine, expert în resurse umane la Society of HR Management, dă și un exemplu - un patron a fost nevoit să dea afară un angajat pe care îl prinsese cu mâna-n sac. Culmea, tribunalul a stabilit că salariatului i se oferise oportunitatea de a fura, iar compania a fost forțată să-i dea un salariu mai mare, ca să elimine tentațiile! Înțelegeți acum de ce se înghesuie românii să plece în străinătate. Ca să „muncească“, să muncească și, din câte se pare, ca să voteze.