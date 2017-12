Colțul Troll-ului - Heinz să dăm mână cu mână!

Troll-ul de față trebuia să aibă o temă de sezon, gen „Cele mai inutile cadouri“ sau „Demonstrația fizică a faptului că Moș Crăciun nu există“. Dar, când să mă apuc de treabă, o știre mult prea românească mi-a distras atenția. E vorba despre șeful Tarom, Christian Heinzmann, care se laudă cu pierderi de 10 ori mai mari decât cele stabilite în planul de management aprobat în urmă cu doi ani la compania autohtonă de transport aerian. Heinzmann nu acceptă sub nicio formă tăierea salariului lunar cu 50%, de la 10.000 la 5.000 euro, deși a „reușit“ să prăbușească firma. Potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor, leafa managerului Tarom (10.000 euro pe lună, plus 4.500 euro pentru cazare și alte cheltuieli) a fost stabilită în decembrie 2012 - „La următoarea ședință a CA se are în vedere rezilierea contractului lui Christian Heinzmann, pentru că pierderile din 2014 ale Tarom sunt de zeci de milioane de dolari“. Conform planului, compania trebuia să aibă pierderi de maximum 4 milioane dolari, în acest an, și să rămână fără 500 de angajați. Culmea, lucrurile ar fi trebuit să meargă mult mai bine, dat fiind că petrolul s-a ieftinit semnificativ. Că nu s-a întâmplat asta e o altă poveste, una în care protagonist este Heinzmann cu al său management mult prea românesc. Interesant este că omul refuză să renunțe de bunăvoie la 5.000 euro/lună. Până la urmă, de ce-ar face asta? Când dai un tun e bine să mergi până la capăt, nu să te apuce smerenia și să te îneci ca neamțu' la mal.