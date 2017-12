Colțul Troll-ului - HSBC, dintr-un scandal într-altul

Nici n-a intrat bine sub preș circa 1% din dosarul Swiss Leaks că banca londoneză HSBC se vede trasă într-un alt scandal, de această dată în America și nu singură, ci alături de alte nume grele, precum Societe Generale, Barclays, JP Morgan și Deutsche Bank. Ele sunt investigate pentru manipularea prețurilor metalelor prețioase, potrivit „Financial Times“. Alte bănci vizate sunt Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs, Bank of Nova Scotia și Standard Bank. HSBC a anunțat că pune la dispoziția Departamentului de Justiție din SUA toate documentele cerute (nu că ar avea încotro; banca se află sub o înțelegere cu Procuratura americană, încheiată în urmă cu cinci ani pentru închiderea unui caz de spălare de bani - n.r.). Și peste ocean au început să apară cazurile cool de manipulare a indicilor din piața monetară și a prețurilor metalelor prețioase. În mai 2014, Barclays a fost amendată cu 26 milioane lire sterline pentru că s-a jucat cu prețul aurului; tot anul trecut, și autoritățile din Germania au deschis o anchetă similară. Nu-i de mirare că bancherii se înțeleg atât de bine cu traficanții de arme, asasinii și evazioniștii. După cum vedeți, își fac de lucru și singuri, fără implicarea nelegiuiților. Cine se-aseamănă se-adună, nu-i așa?