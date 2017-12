Colțul Troll-ului - În 2015, vreau să nu vreau prea multe

Ce-ați făcut de Revelion? Nu-mi pasă! Glumesc. Ba nu. Citiți aceste rânduri semi-mahmuri sau mahmuri de-a binelea și realizați poate, într-un final, că nu poți estima ce vor aduce următoarele 12 luni doar pe baza beției de noaptea trecută. Și oricum, niciuna dintre dorințele puse la miezul nopții n-are noimă. Aș vrea să slăbesc, în 2015, dar înainte de asta hai să mănânc friptură de la „free buffet“. Ah, dar e 2 dimineața; hm, las' că beau o Cola Zero! Aș vrea să fiu mai responsabil, în 2015, dar ce-ar fi să mă îmbăt pulbere mai întâi, că tot am dat 150 lei pe bilet! Lăsăm responsabilitatea pentru 2 ianuarie. Practic, în niciun an nu ai procentaj 100% pentru ceva ce ți-ai propus. Anul ăsta m-am trezit în fiecare zi la 8 dimineaţa, cu excepția zilei de 1 ianuarie, când m-am culcat la ora asta. Anul ăsta nu m-am mai gândit la prostii. În 99% din timp, căci pe 1 ianuarie avem în cap doar planuri prostești. Oricum, pe măsură ce trec anii, dorințele puse de Revelion devin din ce în ce mai realiste. Știți celebra poză care-i virală acum pe internet? To do list pentru 2013 - să slăbesc, să renunț la alcool, să mă comport frumos cu iubita, să mă apuc de sală, să îmi fac ordine în dulap și să învăț să schiez! Trece anul, vine Revelionul. De făcut în 2014 - să mai slăbesc, să renunț la alcool și la țigări, să încerc să mă comport frumos cu iubita, să nu mă apuc de sală, să îmi fac ordine în toată camera și să învăț germană, că schiatul n-a mers. Trece anul și ajungem în prezent. 2015 - să slăbesc... din nou, să conduc mai puțin (alcoolul și țigările au câștigat), să încerc să mă comport frumos cu FOSTA iubită, să îmi fac ordine în VIAȚĂ și să învăț să... ah, la naiba, mai dă un cocktail!