Colțul Troll-ului - Între timp, în România, legile-s scrise de analfabeți

Cred sincer că oricine ar putea face legi în România. La cât de prost ies din mașinăria birocratică a statului, e clar că nu-ți trebuie pregătire de specialitate. Propun ca, în fiecare lună, să se aleagă la întâmplare, din baza de date, 10 persoane cărora să li se permită să facă orice lege e cerută în acel moment. Oricum ar ieși, mergem cu ea în dezbatere, apoi la aprobare, după care o aruncăm în lumea largă. Dacă ceva nu-i OK nici după trecerea prin toate filtrele astea... o modificăm. Nu-i panică! Uitați-vă la OUG 8/2015, un act normativ elaborat de „experți“, adică de oameni cu competențe în fiscalitate, legislație și bla bla. Are un articol care prevede că amenzile plătite către Fisc nu mai pot fi recuperate niciodată, chiar dacă, în urma unei contestații, ele sunt anulate de instanță. Păi să fim serioși... și eu, și paznicul hotelului de lângă redacție, și boschetarii care se învârt prin zonă, toată lumea ar fi putut face o lege atât de tâmpită. Ce să mai vorbim de actul normativ 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. Curtea Constituțională a decis că dispozițiile unuia dintre articolele sale sunt neconstituționale - „Sunt prea ambigue și nu definesc exact noțiunea de impozit“. Ați citit bine - în legea privind combaterea evaziunii fiscale nu se înțelege clar ce este și ce nu este impozit. Sincer, sunt mari șanse ca noi să o fi făcut mai bine, pentru că am fi urmărit interesele românului obișnuit și, implicit, ale statului care așteaptă taxe și impozite.