Colțul Troll-ului - La omu' sărac, nici Antifrauda nu trage

Pe Antifraudă n-a plăcut-o nimeni. A fost ca eleva aia ciudată și tocilară care stă cu mâna pe sus toată ora și te pârăște că ai făcut doar 29 dintre cele 30 de exerciții din tema de la mate. Firmele „deștepte“ n-au plăcut-o din prima, căci toate pilele lor de la fosta Gardă au zburat pe geamul noului sediu cât ai zice „personal și conducere din alte județe“. Nici ziariștii n-au înghițit-o, unii fiind chiar dați afară din clădirea Antifraudei, pe motiv că s-a încheiat dialogul pe plan local. Voce unică bla bla, cereri oficiale la București etc. Singurii care au plăcut-o inițial au fost micii întreprinzători, căci ea, Antifrauda (sau Fiscul 2.0, Terminatorul & Moartea evaziunii), fusese vândută drept armă împotriva marilor hoți. Rămâne celebră declarația de acum un an a autorităților, care subliniau că „buticul de la colț de stradă va fi lăsat în pace“. S-a întâmplat asta? Da și nu. Dar mai mult nu. Ieri, am văzut pe stradă o mașină brănduită „Direcția Antifraudă“. Am urmărit-o fix până la... buticul de la colț. Prima întrebare n-a avut legătură cu nimic, dar așa am simțit eu nevoia - „De ce mașina e albastră, iar autocolantul cu text e galben, că doar vestele voastre sunt portocaliu deschis, cu scris alb? Ce-i dezorganizarea asta? Unde e identitatea unitară și memorabilă a Terminatorului?“. Nu mi s-a răspuns. A doua întrebare - mergeți în port, unde-i punctul terminus al evaziunii?!? Nu. Mergeți oare la silozurile de cereale, la samsari? Nu. Sau poate la fier vechi, la benzinarii care sug din conductă profitul unor companii petroliere care se gândesc doar la binele românului (am încheiat sarcasmul) și pe care îi El Dorado undeva de lege? Nu. Dar unde mergeți?!? La o cafenea prin zonă. E OK. Și-așa n-au clienți la ora asta. Pe lângă o amendă de 12.000 lei, facem și consumație. O cafea, o apă plată...