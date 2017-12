Colțul Troll-ului - „Prima Mașină“ e ca moartea. De neoprit!

Lansat acum trei luni, programul „Prima Mașină“ se bucură de un „succes“ „fulminant“. Dealerii au anunțat că au suplimentat paza în showroom-uri, pentru a opri hoardele înfometate de români care își sparg capetele pentru a pune mâna pe o mașină-n rate, cu avans mic și garantare 50% din partea statului. În total, CINCI PERSOANE și-au luat mașini prin program, fapt care a suprasolicitat la maximum producția în fabricile diverselor branduri, de unde și grevele recente din Turcia, Maroc și Indiile Britanice. „Am muncit 24/7, în ultimele săptămâni, și abia dacă am acoperit 6% din cererea din România... E îngrozitor, oamenii sunt deshidratați, flămânzi, epuizați, au o concentrație uriașă de cafeină în sânge, nu mai pot!“, spun liderii de sindicat de la uzina Lemnault din Insulele Foamei. Înapoi în țară, sentimentul de disperare este împărtășit și de bancheri, care lucrează non-stop la documentațiile de credit ale clienților din „Prima Mașină“. „Acordarea unui împrumut nu durează săptămâni întregi, cum spun cârcotașii! Am ajuns să dăm un credit la fiecare 48 de secunde. Nici Udrea nu lua bani atât de repede, să știți! În caz că vă întrebați de ce port mănuși, să știți că am făcut bătături de la cât am tastat. Sunt și câteva cazuri extreme, de degete rupte și sânge pe contracte. E o perioadă foarte grea!“, spune și Țepalus Abuzivus, directorul unei bănci locale. Cât despre stat... vai de capul lui! Guvernul a anunțat că redirecționează TOȚI banii către „Prima Mașină“. Adio, alocații, salarii, pensii, investiții, furturi! Adio!