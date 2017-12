Colțul Trollului - RCA-ul mă-sii de viață!

09:18:34 / 02 Februarie 2015

INSPECTOR EUROINS

ASSAI ,prin purtatorul lui de cuvant, a adus argumente ,exemple clare de abuzuri facute de asiguratorii din piata, ba mai mult ,la finele anului trecut ,a organizat un mittig in fata parlamentului cat si fata sediului ASF. Tot de dansul am fost anuntati ca aceste abuzuri vor continua si cu parere de rau va spun ,ca a avut mare dreptate. Tot astazi in presa constanteana, a aparut un articol in care un service reclama Compania Asirom ca pur si simplu acestia le ameninta clientul ca o sa si repare masina pe banii lui pt ca a ales un service fara conventie cu Asirom,ba mai mult, le-a ridicat masina din unitatea lor si au dus-o unde au vrut ei. Nu numai Asirom procedeaza in felul acesta. Zilele trecute un alt service a patit acelasi lucru cu cei de la Euroins, o altra companie cu mari probleme. Pacat ca noi romanii, nu solidarizam si ne bucuram de raul patit de concurenta ,fara sa ne gandim ca ne aflam in aceeasi oala cu acelasi capac deasupra!!!