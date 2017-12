Colțul Troll-ului - România, cea mai anticoruptă țară

Mania anticorupție din România a determinat Oficiul Comunitar de Statistică (Eurostat) să adauge un nou indicator în Eurobarometru - numărul de dosare penale la mia de locuitori. Țara noastră conduce detașat topul în trimestrul I din 2015, fapt care i-a supărat teribil pe britanici. Regatul Unit se mândrește cu locul I în clasamentul celor mai multe camere de supraveghere la mia de locuitori și ar fi vrut să ia aurul și în cursa dosarelor penale. But Scotland Yard ain't got sh*t on DNA, dacă ne permiteți un pic de engleză! Un pic ofticați sunt și germanii, renumiți pentru spiritul lor civic dus la extrem (a se citi „turnătorie“ naționalizată, bine împământenită în mentalul colectiv de regimul nazist), pentru că românii i-au bătut, în Eurobarometru, la capitolul denunțători la mia de locuitori. Lupta e strânsă, în schimb, la punctul politicieni corupți la mia de locuitori; aici se bat multe state, aproape toate. România ia însă premiul special pentru cel mai inedit arest, după ce însuși șeful Agenției Naționale pentru Integritate a fost acuzat de lipsă crasă de... integritate. Nu în ultimul rând, primim și o mențiune onorifică pentru cele mai multe dosare de corupție pornite la comandă politică la mia de locuitori și ni se recomandă să filtrăm un pic actul de justiție, întrucât riscăm să ajugem țara cu cel mai mic număr de locuitori liberi la mia de dosare penale. Am încheiat sarcasmul.