Colțul Troll-ului - Sancțiunile Vestului, mană cerească pentru exportatorii ruși

Mașinațiunile piețelor financiare duc la un paradox rusesc de toată frumusețea! Veniturile în dolari ale Gazprom în Europa ar putea scădea în acest an la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, potrivit estimărilor guvernamentale, dar, calculate în ruble, vânzările ar putea atinge un nivel-record, ca efect al devalorizării monedei... Diferenţa arată cum prăbuşirea rublei cu 46% în raport cu dolarul, în ultimele 12 luni, ajută companiile exportatoare din Rusia să compenseze preţurile scăzute ale petrolului; și asta pentru că veniturile obţinute din vânzările de gaze pe piaţa europeană sunt calculate în dolari şi euro, în timp ce majoritatea costurilor companiei, inclusiv salariile, sunt în ruble. Puțin context - preţul mediu al livrărilor ruseşti de gaze în afara spaţiului sovietic este estimat pentru acest an la 222 dolari/1.000 de metri cubi, a declarat secretarul de stat în Ministerul rus al Economiei, Alexei Vedev. Preţul este cu 35% sub nivelul anului trecut şi cel mai redus după 2005, dar, calculat în ruble, ar putea fi un record, de peste 13.650 ruble! „Nu doar Gazprom, dar şi exportatorii de petrol din Rusia ar putea înregistra în acest an venituri-record în ruble, în condiţiile în care moneda rusă devine hârtie de împachetat“, a declarat analistul Renaissance Capital, Ildar Davletșin. El a adăugat că, deși exportatorii ar putea beneficia în acest an de pe urma devalorizării rublei, inflaţia ar putea să limiteze câştigurile, întrucât contractorii vor fi nevoiţi să majoreze tarifele. Astfel, veniturile totale ale Gazprom ar putea atinge în acest an un nivel-record de 5.500 miliarde ruble, cu 5% peste nivelul anului trecut, punctează Davletşin. Estimările arată că prăbuşirea rublei a compensat declinul preţurilor petrolului. Practic, calculată în ruble, cotaţia petrolului nu a scăzut aproape deloc! Și de aceea, copii, e bine să ai monedă proprie!