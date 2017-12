Colțul Troll-ului - Suntem oameni cu găleată la cap, ce naiba!

N-a durat mult și „Ice Bucket Challenge“ a ajuns și în România. Dacă nu știți despre ce este vorba, scoateți capul din peșteră, mai mult n-am ce zice. Pentru cei care știu, trecem mai departe. Cine credeți că va accepta provocarea și cine nu? Eu am câteva estimări. Victor Ponta și Liviu Dragnea vor zice „da“, pentru că au deja experiență acvatică de la recentele plimbări cu barca de la inundații. Crin Antonescu va zice „nu“, pentru că apa rece l-ar putea trezi (la realitate). Elena Udrea va zice clar „nu“, pentru că apa respectivă nu-i Evian și ea nu-și pune în cap chestii ieftine. Traian Băsescu va spune un „da“ răspicat, pentru că el se îmbată și cu apă rece, nu-i problemă. Monica Macovei va zice „nu“, deși doctorii de la spitalul de boli mintale în care mulți cred că ar trebui să ajungă recomandă astfel de terapii-șoc pentru tratamente. Diaconescu... depinde. Dan zice clar „da“, că-i ceva senzațional, cu audiență mare, plus că le poate dona celor care suferă de scleroză laterală amiotrofică (ALS) și două sute de miliarde de milioane de lei; nu va plăti oricum (vezi cazul Oltchim). Cât despre Cristian (Diaconescu), el va zice „nu“, căci băiatul e cam mâzgă și riscă se se dilueze. Oricum, au început să se lanseze provocări. Patriarhul Daniel a fost îndemnat să își toarne apă în cap, pe care are voie chiar să o sfințească în prealabil. Nu va face asta, pentru că biserica e săracă, de unde să doneze? Sarcasm. Andreea Esca a acceptat (asta este cea mai non-știre din toate timpurile, nu-i așa?), însă mulți alții au zis „pas“. E vorba de mogulii și regii băgați la închisoare în ultima vreme, cărora le-a ajuns deja dușul figurativ cu apă rece.