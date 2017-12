Colțul Troll-ului - Războiul meteo și turistul unilateral dezvoltat

Dragă turistule, încep prin a spune că mi se pare foarte trist că finalul de august a fost un septembrie deghizat și că nu ai mai putut face insolație și arsuri de gradul III pe burtă. Realizez că era mult mai bine când îți petreceai în Mamaia tot concediul și nu ne ciocneam în trafic decât duminică seară, când plecai acasă. În această săptămână ploioasă și rece ai migrat înspre zona urbană și ai luat cu asalt mall-urile, muzeele, Microrezervația, Delfinariul, restaurantele și cafenelele din oraș. E bine pentru business-ul local, nu atât de bine pentru nervii localnicilor, dar nu mă plâng, deși, repet, parcă era mai OK când stăteai doar în Mamaia. Singura mea problemă e că nu ești un om cu gusturi variate și nu te împarți în mod egal între stațiune și orașul adiacent (sau invers?). Iar asta creează râcă între noi, constănțenii. Vine sezonul estival și lumea se împarte în două tabere. Cei din stațiune se roagă să fie cald și bine, ca să lâncezești pe plajă cât e ziua de lungă (iar vara e lungă tare); cei din oraș se roagă să fie înnorat și să plouă, ca să te mai culturalizezi un pic. Nu-i OK. Dacă ai citi presa mai des, ai vedea materiale de genul „Director de muzeu, bătut de un beach boy pentru că s-a bucurat că azi plouă“. Chiar nu-i OK. Nu zic să nu mai vii deloc aici. Zic doar să îi dai și Constanței o șansă egală. Poți să mergi la Delfinariu și când e soare afară. O să vezi că nu-i coadă de un kilometru la intrare, ca atunci când plouă.