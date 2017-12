Colaborăm cu chinezii şi în domeniul sanitar. Autorităţile din Sănătatea autohtonă au ajuns la concluzia că o colaborare cu oficiali ai sistemului sanitar din China ne-ar ajuta să ne dezvoltăm. Astfel, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, şi viceministrul chinez al Sănătăţii, Ma Xiaowei, au semnat, sâmbătă, primul acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al știinţelor medicale între Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză, eveniment ce a avut loc la Academia Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş“. Conform documentului, părţile vor întări şi dezvolta cooperarea reciprocă pentru asistenţa medicală primară, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, medicină tradiţională, ştiinţe medicale şi învăţământ medical, sănătatea mamei şi copilului. În timpul întâlnirii, ministrul român a prezentat omologului chinez unul dintre cele mai importante proiecte ale Ministerului Sănătăţii din acest an, şi anume dezvoltarea reţelei de radioterapie. “Ştiu că Republica Populară Chineză este unul dintre cei mai importanţi producători de dispozitive medicale în domeniul radioterapiei. La sfârşitul acestui an, Ministerul Sănătăţii din România va demara, cu fonduri de la Banca Mondială, cel mai important proiect de dezvoltare a reţelei de radioterapie şi vă invit să investiţi în acest domeniu”, a declarat ministrul Bănicioiu. De asemenea, ministrul Sănătăţii şi omologul său chinez au discutat despre demararea unui program de schimb de experţi în domeniul sănătăţii între cele două ţări. Precizăm că, în perioada 26 - 28 iunie 2014, delegaţia chineză a efectuat o vizită de lucru la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca şi a avut o întâlnire cu preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, Rodica Nassar.