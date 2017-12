Colaborare ruso-americană în noul clip al lui Dan Bălan

Dan Bălan ne arată gustul libertăţii în cel mai nou videoclip al său, realizat pentru piesa „Freedom”. Filmările s-au desfăşurat în Franţa, în regia lui Pavel Hudeakov, care a colaborat cu majoritatea artiştilor de top din Rusia. Cântăreţul a dat startul filmărilor în staţiunea franceză Saint Tropez, unde a avut parte de adrenalină. Pentru a fi în ton cu titlul melodiei, „Freedom” (n.r. „Libertate”), Dan Bălan s-a văzut nevoit să filmeze cadre destul de riscante.

„Cel mai periculos moment a fost când trebuia să cânt pe o stâncă abruptă fără echipament de protecţie. Această scenă se filma din elicopter şi conţinea multe gros-planuri, motiv pentru care nu au putut fi implicaţi cascadori, fapt ce m-a obligat să fiu chiar eu cel care face „echilibristica” pe o margine de prăpastie”, a declarat artistul MediaPro Music.

Deşi obişnuit să colaboreze cu cei mai buni regizori americani, artistul a decis, de această dată, să lucreze cu celebrul regizor rus Pavel Hudeakov. „Operatorul nostru a venit tocmai din Los-Angeles, eu din New York, regizorul Pavel Hudeakov din Moscova, iar de locaţii s-a ocupat o companie franceză. Am format o echipa unită, de profesionişti, ceea ce a stimulat din plin procesul de muncă. Am reuşit să filmăm totul cu o zi înainte de termen şi chiar am avut timp să savurăm toată splendoarea oraşului Saint-Tropez”, a adăugat cântăreţul.