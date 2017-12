Agitatorii de profesie au reuşit să tulbure din nou apele în PD-L Constanţa, dovadă clară că locul ocupat de Mircea Banias în fruntea partidului continuă să fie rîvnit de cei care trag sforile. Firesc, după ce s-au împărţit posturile de conducere în sectorul deconcentrate, după ce şi-au pus oamenii pe unde au putut, ploconindu-se pe la uşile mahărilor guvernamentali de la Bucureşti, diverşi şmecheri îşi fac calcule pentru a prelua conducerea organizaţiei judeţene, bunul cel mai de preţ pentru unii pedelişti. Cei care sapă de zor sub scaunul lui Mircea Banias şi-au pierdut răbdarea. Ca atare, umblînd cu fel şi fel de fitile, s-au gîndit să provoace o nouă criză în partid după modelul scandalului din vara anului trecut. Scenariul este identic. Idem şi actorii. Ca şi în vară, s-a lansat o fumigenă care are ca ţintă unitatea de monolit a partidului, cum ar spune domnul Boc. Fitiliştii mizează pe efectul de deranj. Adică, după fumigena numită Dănuţ Moisoiu, despre care se spune pe la colţuri că s-ar întoarce în PD-L(!!), să înceapă un nou scandal de pomină care să zguduie partidul din temelii şi să-l pună pe fugă pe Mircea Banias. Clasic spus, să-l determine să-şi dea demisia precum domnul Popescu, fostul lider interimar, care, în cele din urmă, după fel şi fel de şicane, a renunţat la şefia partidului şi la postul de consilier judeţean! Cei care îi sapă groapa de multă vreme lui Banias s-au folosit de momeala cu Moisoiu, lansînd, prin intermediul unor deontologi, teoria conspiraţiei pesediste. Şi ca să fie cît mai profunzi în dialectica lor de gaşcă, ideologii au pus pe tapet un presupus război între vechea şi noua gardă din partid. Practic, echipa de zgomote, cu multe nume noi în componenţa sa, repetă refrenul \"revoluţiei\" din vară, cînd se intona acelaşi imn dedicat luptei dintre \"ciocoii vechi şi noi\" ai partidului. Aşa zisa lipsă de comunicare şi de transparenţă a conducerii judeţene a PD-L Constanţa, invocată de unii dintre \"revoluţionari\", reprezintă un pretext pentru cei care vor să-l debarce pe Mircea Banias. În fapt, unii dintre \"greii\" partidului l-au ocolit pe Banias în perioada în care am asistat la marea împărţeală a posturilor de conducere, apelînd direct la susţinătorii lor de la centru! Asta nu se numeşte tot lipsă de comunicare şi de transparenţă? Chiar şi cei cu pile la Udrea, Blaga sau mai ştiu eu la cine, pentru că se poartă de multă vreme chestia asta, aveau obligaţia de a-l informa pe Banias în legătură cu propunerile pe care intenţionau să le prezinte la Bucureşti, că tot fac dumnealor caz de lipsa de comunicare şi de transparenţă. Clevetitorii de profesie încearcă să-l discrediteze pe Banias, acuzîndu-l că ar fi dat curs unor înţelegeri subterane cu PSD Constanţa, ca şi cum alianţa parafată de Traian Băsescu ar fi una secretă şi cu restricţii în teritoriu! Văd că se face mare caz de posibila revenire în PD-L a lui Dănuţ Moisoiu. Un cotidian local scria ieri că acesta a fost exclus anul trecut din partid pentru \"colaboraţionism cu PSD-ul\". Păi, în acest caz, Dănuţ Moisoiu ar trebui să fie declarat erou naţional! Pentru simplul fapt că a făcut un pas înaintea tuturor… A fost mai iute şi decît preşedintele Băsescu, omul care face şi desface alianţe, care ar putea fi şi el acuzat de \"colaboraţionism cu PSD-ul\". Şi, vorba aia, \"colaboraţionism\" pe faţă, cu pupături, bezele şi gesturi de tandreţe politică la greu… Poate că, acum, ţinînd cont de spectrul politic aflat la putere, Dănuţ Moisoiu ar trebui să fie reabilitat! Să presupunem că revenirea sa în partid este o chestiune reală. Atunci, cu siguranţă, decizia nu o ia Banias, cît o fi el de Banias, ci alţii mai mari decît el. Poate chiar Băsescu. Nu Banias tînjeşte după Moisoiu în PD-L, pentru că el nici nu ar putea pune pe tapet un asemenea subiect, ci greii adevăraţi ai partidului, motiv pentru care nu folosesc ghilimelele de rigoare. Să nu uităm că Moisoiu a făcut parte din gruparea \"M\" din PD-L, cu Shogunul în frunte, alias Marinescu Călin. Aşa că, să fim serioşi, Moisoiu nu are nevoie de acceptul lui Banias. Credeţi că se poate pune el contra vîntului?