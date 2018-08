Colacul de salvare pentru SSC Farul a venit de la Gică Hagi

Având porţile închise pe stadionul din strada Primăverii, stadion care poartă numele lui Gheorghe Hagi, echipa SSC Farul Constanţa, nou promovată în eşalonul secund, a primit o mână de ajutor de unde puţini suporteri farişti s-ar fi aşteptat. Marţi au fost puse la punct toate detaliile legate de desfăşurarea întâlnirii dintre SSC Farul Constanţa şi ACS Poli Timişoara, din prima etapă a sezonului 2018-2019 al Ligii a 2-a la fotbal, Gică Hagi oferind terenul propriu. Iar confruntarea de sâmbătă, care va începe la ora 13.00, se va disputa acolo unde FC Viitorul a devenit campioana României la finalul sezonului 2016-2017. Salvarea SSC Farul a venit aşadar de la Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, care a fost de acord ca formaţia constănţeană să fie găzduită de terenul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

„Lumea mă iubeşte. Eu unesc lumea, nu dezbin. O chestiune importantă, pe care trebuie să o înţelegeţi, sensul vieţii mele. Eu v-am unit, nu v-am dezbinat. În continuare o să fac lucrul acesta. Le-am şi dat o mână de ajutor. Era normal, e logic, aveau o problemă acută sâmbătă, nu aveau teren şi atunci am înţeles să-i găzduim să joace în prima etapă. După aceea o să-şi caute să joace în altă parte, unde vor găsi ei terenul pe care să-şi desfăşoare meciurile. Sunt făcut să fac bine, sunt înconjurat de bine, nu de rău. Vreau să fac bine, cât pot, cât depinde de mine”, a declarat Gheorghe Hagi după meciul de la Chiajna. Iar despre o eventuală discuţie cu Ciprian Marica, Gică Hagi a spus: „Nu am vorbit. E lupta lor. Noi nu intrăm în astfel de lucruri. Suntem un club privat, un club tânăr, care are o Academia. Lucrurile lor, acolo, nu vreau să mă băgaţi în lucrurile astea, nici măcar nu am vrut să fiu asociat, sunt independent. Nici în barca lui Ionel, nici a lui Gigel. Eu am jucat la echipa naţională. Am fost al vostru”.

Tot luni seară, a fost postat pe Facebook de către suporterii SSC Farul următorul mesajul: „Azi a fost o zi tare ciudată. Azi a fost ziua în care mi-am dat seama că lupta noastră a depăşit cu mult sfera sportului. Este o lupta cu oameni cu interese oculte, cu oameni care vor să ne distrugă pasiunea, cu oameni care ne-au trădat din interior pentru promisiunea unor funcţii sau avantaje materiale, cu oameni care nu îşi doresc decât să dispărem pentru a face loc unei echipe deservite politic. Azi a fost ziua în care un om ne-a ajutat în cel mai greu moment din istoria SSC Farul. Un om care înţelege cum e să creezi ceva din nimic. MULŢUMIM GHEORGHE HAGI!”