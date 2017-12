Coldplay, cap de afiş la festivalul Glastonbury 2011

Michael Eavis, organizatorul festivalului britanic, a confirmat, ieri, că trupa britanică va concerta la Glastonbury pe 25 iunie. Grupul Coldplay, compus din Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion şi Jonny Buckland, a cântat pentru prima oară la Glastonbury în 1999, în secţiunea New Bands, la puţin timp după ce semnase primul contract cu o casă de discuri. De atunci, Coldplay a mai concertat de alte două ori la festivalul Glastonbury, fiind cap de afiş la ediţiile din 2002 şi 2005. Primul cap de afiş al ediţiei din acest an este cântăreaţa americană Beyonce Knowles, a cărei prezenţă la festival a fost confirmată în urmă cu câteva zile. Diva americană va concerta la Glastonbury pe 26 iunie. Potrivit presei britanice, trupa U2 are cele mai mari şanse de a deveni cel de-al treilea headliner din acest an, după ce grupul irlandez şi-a anulat prezenţa la Glastonbury, anul trecut, din cauza unei accidentări a solistului Bono.

Festivalul de la Glastonbury a fost lansat după moartea lui Jimi Hendrix, în 1970. Participanţii la prima ediţie au plătit o liră sterlină, primind în schimb lapte de la fermă şi putând să-i asculte pe Marc Bolan şi Al Stewart. O perioadă, festivalul nu a mai fost organizat anual, însă în anii \'90 a căpătat anvergura internaţională pe care o are şi în prezent. Evenimentul a permis unor trupe precum Radiohead, care au cântat la Glastonbury în 1997, Coldplay, după reprezentaţia din 2002 sau Muse, prin concertul din 2004, să îşi croiască drumul către succes. Ediţia din 2011 a Festivalului de la Glastonbury, unul dintre cele mai mari evenimente de gen desfăşurate în aer liber din lume, organizat la Worthy Farm din comitatul Somerset, va avea loc în perioada 22 - 26 iunie. Mulţi consideră că ediţia din 2011 va fi ultima organizată de Michael Eavis, înainte ca festivalul de la Glastonbury să îşi ia o vacanţă de un an, în 2012 - pentru a nu se suprapune cu Jocurile Olimpice de la Londra - şi ca acesta să predea conducerea comitetului de organizare către fiica sa, Emily, începând din 2013. Organizatorii Festivalului de la Glastonbury pun în vânzare, în fiecare an, 137.500 de bilete pentru publicul larg. Festivalul are o capacitate totală de 177.500 de locuri. Biletele pentru ediţia de anul viitor a festivalului au fost deja epuizate.