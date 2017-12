Coldplay şi Duffy, marii favoriţi la BRIT Awards

Trupa britanică Coldplay şi cîntăreaţa galeză Duffy au obţinut cîte patru nominalizări la Brit Awards, premii care vor fi decernate pe data de 18 februarie, la Londra. Cîntăreaţa Adele, trupa indie pop Scouting For Girls şi rockerii de la Elbow au primit fiecare cîte trei nominalizări. Coldplay a fost nominalizată la categoriile Cea mai bună trupă britanică şi Cel mai bun album britanic, considerate cele mai importante premii ale industriei muzicale din Marea Britanie, datorită vînzărilor mari înregistrate de cel mai recent material discografic al trupei, ”Viva La Vida or Death and All His Friends”. Trupa a fost nominalizată şi la categoriile Cel mai bun cîntec britanic şi Cea mai bună interpretare live.

Relativ necunoscută pînă în urmă cu un an, cîntăreaţa Duffy a avut mare succes cu albumul ei de debut, ”Rockferry”, fiind cel mai de succes material discografic britanic al anului 2008, cu aproape 4,5 milioane de copii vîndute pe plan mondial. Duffy a fost nominalizată la categoriile Cel mai bun album, Cel mai bun cîntec pentru ”Mercy”, Cea mai bună cîntăreaţă britanică şi Cel mai bun artist debutant britanic. Cel mai bun cîntec britanic va fi ales în urma voturilor publicului, în seara galei de decernare a premiilor. Trupa Elbow concurează la categoriile Cel mai bun grup britanic, Cel mai bun album şi Cea mai bună interpretare live, unde a fost nominalizată şi trupa Scouting for Girls, care a mai fost selecţionată şi la premiile pentru cel mai bun debut şi cel mai bun cîntec pentru ”Heartbeat”. Adele a fost nominalizată la categoriile Cea mai bună cîntăreaţă britanică, Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun cîntec britanic şi Ting Tings, Radiohead, Girls Aloud şi Estelle au primit cîte două nominalizări. La secţiunile internaţionale, aceleaşi cinci nume concurează atît pentru Cel mai bun artist internaţional, cît şi pentru Cel mai bun album internaţional: AC/DC, Fleet Foxes, The Killers, Kins of Leon şi MGMT.

Organizatorii au anunţat că Take That, Coldplay, U2, Kings of Leon, Duffy şi Girls Aloud vor concerta în cadrul galei. Un premiu special pentru contribuţia extraordinară adusă industriei muzicale va fi acordat trupei Pet Shop Boys. Artiştii britanici au avut un foarte mare succes în 2008, fapt subliniat şi de nominalizările lor la premiile Grammy, cele mai prestigioase trofee ale industriei muzicale mondiale, ce vor fi decernate la Los Angeles, pe 8 februarie. Dintre cele 20 de nominalizări la cele patru categorii principale ale premiilor Grammy, 13 au revenit artiştilor britanici. Gala BRIT Awards va avea loc la Earls Court Exhibition Centre din Londra, în faţa unui public de peste 10.000 de persoane. Una dintre gazdele galei va fi Kylie Minogue.