Coldplay va lansa un nou album în 2010

Trupa britanică va lansa un nou material discografic în 2010, potrivit unui interviu acordat de Chris Martin, solistul grupului. Coldplay se află în aceste zile în propriul studio de înregistrări din Londra, pentru a lucra la noul material discografic. Chris Martin a declarat că speră ca noul album să fie lansat de Crăciun. El a adăugat, totodată, că trupa din care face parte a luat o serie de măsuri suplimentare pentru ca noile piese să nu ajungă pe internet înainte de lansarea oficială a albumului. ”Există doar două persoane în toată clădirea care ştiu cum să deschidă toate dosarele cu înregistrările noastre. Nici chiar noi, membrii trupei Coldplay, nu ştim cum să facem acest lucru. Nu am putea nici măcar să ne furăm propria noastră muzică. Ar trebui să fii un adevărat geniu al computerelor şi un hoţ extraordinar de bun pentru a intra în clădire să descarci fişierele şi să le mixezi”, a spus acesta. Membrii trupei au negat, cu această ocazie, informaţia potrivit căreia acest album va fi ultimul care va fi lansat de casa EMI. ”Cred că vom mai lansa cu ei încă vreo 500”, a glumit Chris Martin.

Acesta va fi primul material discografic de studio al trupei Coldplay după ”Viva La Vida or Death and All His Friends”, lansat în 2008. Coldplay este o trupă britanică de rock, formată în 1998, în Londra. Formaţia este compusă din Chris Martin (voce, pian), Jonny Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) şi Will Champion (tobe). Aceasta s-a bucurat de succes internaţional începând din anul 2000, odată cu lansarea single-ului ”Yellow”, de pe albumul ”Parachutes”, care a fost nominalizat pentru Mercury Prize. Formaţia a fost nominalizată pentru prestigiosul premiu cu încă două ocazii, în 2003 şi în 2005. Coldplay este una dintre cele mai de succes trupe ale noului val, având vânzări de peste 30 de milioane de albume. Printre hiturile sale se numără ”In My Place”, ”Clocks” şi ”Scientist”.