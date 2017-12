Colectarea bună a taxelor împinge la păcat

Acțiunile de combatere a evaziunii fiscale din acest an s-au simțit în încasările bugetare, a declarat ieri premierul Victor Ponta, adăugând că, pe lângă un sistem din ce în ce mai sigur de luptă împotriva fenomenului, statul trebuie să lucreze și la ideea că fiecare cetățean trebuie să își plătească taxele. „În primele 11 luni, avem 12 miliarde lei încasați în plus la buget, o mare parte venind tocmai din combaterea evaziunii fiscale. Însă aș vrea să nu cădem în păcatul că doar dacă lucrăm la efect rezolvăm problema. E ca și cum am crede că dacă avem polițiști, procurori și judecători nu mai avem infracțiuni în România“, a spus Ponta.